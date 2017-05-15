В результате пожара в соседней квартире.

Следственный отдел по Асбесту областного СКР возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате пожара. Возгорание произошло 13 мая около 11.00 в пятиэтажном жилом доме по улице Гагарина в поселке Рефтинский, - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

Пожар случился на 5 этаже в пустующей квартире. Погибли три женщины и мужчина, проживавшие по соседству. Предположительно, они отравились угарным газом. Еще один сосед с признаками отравления был госпитализирован.

Рассматриваются несколько версий причины возгорания, в частности, короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем и нарушение правил безопасности обращения с электроприборами.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Максимальное наказание по ней составляет 4 года лишения свободы.

В ходе расследования будет установлено, какой организацией осуществлялась эксплуатация многоквартирного жилого дома, соблюдался ли в нем надлежащий противопожарный режим, было ли исправно все электрическое оборудование. При этом будет дана оценка действиям должностных лиц управляющей организации, ответственных за обеспечение безопасного проживания граждан в этом доме.