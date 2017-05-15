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В Екатеринбурге неизвестные избили продавца пивного магазинаСегодня в 09:52

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Их ищут.

Вечером 14 мая 2017 года в Екатеринбурге на улице Пальмиро Тольятти двое неизвестных избили продавца магазина "Пивная коллекция". Мужчину госпитализировали с черепно-мозговой травмой и гематомами.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №8. Сейчас идет розыск нападавших, обстоятельства случившегося выясняются.

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