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Вице-мэр Арамиля задержан по подозрению в вымогательствеСегодня в 11:37

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Чиновник якобы требовал квартиру.

Заместитель главы администрации Арамиля Александр Мельников задержан по подозрению в вымогательстве взятки. По версии следствия, чиновник требовал от местного бизнесмена Захара Ивачева квартиру в обмен на помощь его строительной компании - ООО ИГК "Лоджик Девелопмент".

Как пояснил "Уралинформбюро" мэр Арамиля Владимир Герасименко, в администрации только узнали о задержании. Вероятнее всего, Мельникова взяли еще 5 мая - с того дня он перестал отвечать на звонки коллег. Пока никаких кадровых или организационных решений принято не было - ждут официального предъявления обвинения.

По словам мэра, Мельников ничем не мог помочь бизнесмену - все решения по сфере строительства принимаются городским управлением архитектуры.

Официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Максим Чалков отказался комментировать эту тему.

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