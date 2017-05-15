Возбуждено дело.

Полиция задержала 23-летнюю екатеринбурженку, пытавшуюся похитить деньги из кассы магазина на улице Стрелочников. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ (покушение на грабеж).

Как рассказали "Ураинформбюро" в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, инцидент произошел 13 мая 2017 года. Девушка выждала момент, когда продавец откроет кассовый аппарат, и взяла из ящика 5500 рублей. После этого злоумышленница попыталась скрыться, но сотрудники магазина задержали ее и передали полиции.

Как выяснилось, ранее девушка работала замдиректора в другом магазине этой же торговой сети, но в 2016 году была уволена за прогулы. В настоящее время она находится под подпиской о невыезде.