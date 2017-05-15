Юноша был в бегах больше полугода.

Силовики готовятся экстрадировать в Казахстан 18-летнего Арзула Сахиб-Оглы Гаджиева, который выстрелил незнакомой 13-летней девочке в глаз из пневматического ружья. Ему грозит 10 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел летом 2016 года в Костанае. После совершения преступления юноша уехал из Казахстана. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней девочке. Стрелка поймали в феврале 2017 года в Челябинске в подъезде дома на улице Победы. В настоящее время он находится под стражей.

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