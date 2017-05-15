×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Из Челябинска вышлют выстрелившего в глаз девочке казахаСегодня в 13:37

  • Текст

Юноша был в бегах больше полугода.

Силовики готовятся экстрадировать в Казахстан 18-летнего Арзула Сахиб-Оглы Гаджиева, который выстрелил незнакомой 13-летней девочке в глаз из пневматического ружья. Ему грозит 10 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Инцидент произошел летом 2016 года в Костанае. После совершения преступления юноша уехал из Казахстана. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней девочке. Стрелка поймали в феврале 2017 года в Челябинске в подъезде дома на улице Победы. В настоящее время он находится под стражей.

Новости по томе:
В Челябинске поймали 18-летнего стрелка из Казахстана

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Которому "прописано" улучшение.

Условный Соколовский

Условный Соколовский

Российской действительности.

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×