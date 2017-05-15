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В Москве сотрудник МИД застрелил женщину с ребенкомСегодня в 15:12

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И покончил с собой.

В ночь на 15 мая 2017 года в Москве сотрудник Министерства иностранных дел РФ застрелил женщину и малолетнюю девочку, после чего покончил с собой. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, женщина с ребенком находились в гостях у знакомого на Ленинском проспекте. Во время беседы тот неожиданно достал охотничье ружье и дважды выстрелил.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Опрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы.

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