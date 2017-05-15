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В Кургане подросток сел на 9 лет за убийство ради 150 рублейСегодня в 15:53

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Он забил прохожего палкой.

Курганский горсуд вынес приговор подростку, который палкой забил мужчину. Он признан виновным в убийстве и разбое. Несовершеннолетний злоумышленник проведет 9 лет в воспитательной колонии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в августе 2016 года. Подросток начал преследовать прохожего от остановки "Улица Репина". Он дошел до улицы Пугачева и в зарослях кустарника набросился на мужчину с палкой, избив его до смерти.

Подросток, обыскав карманы своей жертвы, нашел 150 рублей и скрылся.

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