Он забил прохожего палкой.

Курганский горсуд вынес приговор подростку, который палкой забил мужчину. Он признан виновным в убийстве и разбое. Несовершеннолетний злоумышленник проведет 9 лет в воспитательной колонии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено в августе 2016 года. Подросток начал преследовать прохожего от остановки "Улица Репина". Он дошел до улицы Пугачева и в зарослях кустарника набросился на мужчину с палкой, избив его до смерти.

Подросток, обыскав карманы своей жертвы, нашел 150 рублей и скрылся.