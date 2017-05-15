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Екатеринбуржец изнасиловал продавца цветочного магазинаСегодня в 17:42

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После чего забрал розы, игрушки и деньги.

В Екатеринбурге задержали 24-летнего местного жителя по подозрению в изнасиловании продавца цветочного павильона и разбое.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в ночь на 6 мая 2017 года. Подозреваемый зашел в круглосуточный цветочный магазин и, угрожая ножом, потребовал деньги и телефон. Затем он надругался над продавцом и, прихватив несколько роз и мягких игрушек, скрылся. Ущерб составил около 16 тысяч рублей.

Через неделю подозреваемого поймали. Он проживал неподалеку от места преступления. Молодой человек был судим за разбой, он освободился в прошлом году.

Как пояснил злоумышленник, он решил сделать подарок матери на прошедший день рождения и отправился в цветочный магазин. Когда он увидел молодую симпатичную продавщицу - решил ее изнасиловать. После совершения преступления молодой человек скрылся в Перми. Однако он понял, что его все равно найдут, и вернулся в Екатеринбург.

В настоящее время подозреваемый арестован. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения.

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