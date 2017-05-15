Подозреваемый задержан.

В столице Урала задержан рецидивист, подозреваемый в разбойном нападении на женщину в переулке Базовом.

Днем 5 мая 2017 года 36-летняя екатеринбурженка шла по безлюдной улице, когда к ней подошел мужчина в медицинской маске и капюшоне. Угрожая ножом, он похитил у женщины сумку с ценными вещами и деньгами. Жертва пыталась отбиться от грабителя, но тот исполосовал ей лицо и руки, после чего скрылся. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Оперативники задержали подозреваемого через 9 дней. 53-летний мужчина ранее был неоднократно судим за грабежи, разбойные нападения и убийство. Большую часть жизни он провел в местах лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.162 УК РФ (Разбой). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Злоумышленника проверяют на причастность к совершению иных преступлений. Всех пострадавших от противоправных действий данного мужчины просят обращаться в полицию по телефонам: (343) 356-42-07, 8-963-444-43-75.