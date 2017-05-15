×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Экс-замначальника ГИБДД Магнитогорска сел на 5 лет за взяткиСегодня в 17:55

  • Текст

И мошенничество.

Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска вынес приговор экс-замначальника городского ОГИБДД Александру Абильеву. Он признан виновным во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Бывший полицейский проведет 5 лет в колонии общего режима. Кроме того, он должен заплатить 500 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, в 2013-2016 годах Абильев получал взятки от водителей маршруток и компаний-перевозчиков за покровительство. В частности, он отдавал подчиненным приказы не проверять техническое состояние транспорта, не привлекать к административной ответственности и предупреждать о проведении рейдов.

Экс-замначальника ГИБДД "заработал" таким образом более полумиллиона рублей.

Кроме того, в 2015 году он взял 10 000 рублей за якобы оказанную помощь при сдаче экзамена на получение прав.

Новости по теме:
Чекисты нагрянули с обысками в ГИБДД Магнитогорска

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Которому "прописано" улучшение.

Условный Соколовский

Условный Соколовский

Российской действительности.

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×