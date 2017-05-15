И мошенничество.

Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска вынес приговор экс-замначальника городского ОГИБДД Александру Абильеву. Он признан виновным во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Бывший полицейский проведет 5 лет в колонии общего режима. Кроме того, он должен заплатить 500 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, в 2013-2016 годах Абильев получал взятки от водителей маршруток и компаний-перевозчиков за покровительство. В частности, он отдавал подчиненным приказы не проверять техническое состояние транспорта, не привлекать к административной ответственности и предупреждать о проведении рейдов.

Экс-замначальника ГИБДД "заработал" таким образом более полумиллиона рублей.

Кроме того, в 2015 году он взял 10 000 рублей за якобы оказанную помощь при сдаче экзамена на получение прав.

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