Мужчина в больнице.

В Челябинске на семейную пару напали пятеро хулиганов - избитый ими мужчина в больнице с серьезными травмами.

Инцидент произошел в микрорайоне Парковый в ночь на 14 мая. Супруги шли из гостей - в перепалку с ними вступили пятеро агрессивных молодых людей. По сообщениям местных СМИ, мужчину избивали кулаками, пинали и разбили о его голову бутылку.

Жена пострадавшего хотела вызвать скорую, но хулиганы отняли у нее телефон. Сейчас мужчина находится в больнице с многочисленными гематомами, переломами ребер и порезами. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по Челябинску, полиция проводит проверку. На данный момент возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ (грабеж), решается вопрос о возбуждения дела по ст.112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).