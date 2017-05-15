Из квартиры.

В Челябинске из квартиры бизнесмена на улице Чичерина украли сейф с миллионом рублей и документами.

"Вчера в полицию поступило заявление о преступлении, которое было совершено в период с 6 по 14 мая. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере)", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского УМВД.

Преступника разыскивают.