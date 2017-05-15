Под руководством Синяка.

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело ритуальщиков, которые запугивали сотрудников конкурирующих фирм.

Максим Чайка, Денис Синяк, Александр Шишкин, Сергей Кадочников, Егор Аммосов и Виталий Объещиков в зависимости от роли обвиняются в организации и умышленном причинении чужого имущества (ч.3 ст.33, чч. 1,2, ст.167 УК РФ), организации и совершении разбоя (ч.3 ст.33, ч.3 ст.162 УК РФ), а также умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п."г" ч.2 ст.112 УК РФ).

Руководители ОПГ Синяк и Емельянов, дело которого выделено в отдельное производство, занимались оказанием ритуальных услуг в Екатеринбурге. Чтобы избавиться от конкурентов, они разработали план по их запугиванию, а для претворения его в жизнь четко распределили роли внутри банды, сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре Свердловской области.

В 2013 году знакомый Синяка и Емельянова Максим Чайка, работавший инспектором в ЕМУП "Комбинат специализированного обслуживания", начал активно предлагать руководству создать совместное предприятие со своими товарищами. При этом МУП за отдельную плату должен был перенаправлять часть заказов СП.

Синяк и Емельянов предложили членам банды создать денежный фонд для устранения конкурентов. После того, как руководство "Комбината спецобслуживания" отказалось от сотрудничества, автомобили некоторых сотрудников МУПа были повреждены.

В целом, с октября 2015 по май 2016 года для устрашения конкурентов ОПГ раскурочила 10 машин.

Кроме того, в апреле 2016 года Шишкин напал на сотрудника ювелирной компании и похитил у него драгоценности на сумму более 533 тысяч рублей. Организатором преступления выступил Чайка, ранее покупавший у пострадавшего украшения.

Также М.Чайка подстроил ДТП с участием Lexus LX 570 подруги бывшей жены, у которой та жила после развода.

В ходе расследования один из активных участников ОПГ заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличив остальных членов банды, - уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, как и дело объявленного в розыск Емельяненко.