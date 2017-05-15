×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге Чайку отдали под суд за запугивание ритуальщиковСегодня в 19:14

  • Текст

Под руководством Синяка.

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело ритуальщиков, которые запугивали сотрудников конкурирующих фирм.

Максим Чайка, Денис Синяк, Александр Шишкин, Сергей Кадочников, Егор Аммосов и Виталий Объещиков в зависимости от роли обвиняются в организации и умышленном причинении чужого имущества (ч.3 ст.33, чч. 1,2, ст.167 УК РФ), организации и совершении разбоя (ч.3 ст.33, ч.3 ст.162 УК РФ), а также умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (п."г" ч.2 ст.112 УК РФ).

Руководители ОПГ Синяк и Емельянов, дело которого выделено в отдельное производство, занимались оказанием ритуальных услуг в Екатеринбурге. Чтобы избавиться от конкурентов, они разработали план по их запугиванию, а для претворения его в жизнь четко распределили роли внутри банды, сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре Свердловской области.

В 2013 году знакомый Синяка и Емельянова Максим Чайка, работавший инспектором в ЕМУП "Комбинат специализированного обслуживания", начал активно предлагать руководству создать совместное предприятие со своими товарищами. При этом МУП за отдельную плату должен был перенаправлять часть заказов СП.

Синяк и Емельянов предложили членам банды создать денежный фонд для устранения конкурентов. После того, как руководство "Комбината спецобслуживания" отказалось от сотрудничества, автомобили некоторых сотрудников МУПа были повреждены.

В целом, с октября 2015 по май 2016 года для устрашения конкурентов ОПГ раскурочила 10 машин.

Кроме того, в апреле 2016 года Шишкин напал на сотрудника ювелирной компании и похитил у него драгоценности на сумму более 533 тысяч рублей. Организатором преступления выступил Чайка, ранее покупавший у пострадавшего украшения.

Также М.Чайка подстроил ДТП с участием Lexus LX 570 подруги бывшей жены, у которой та жила после развода.

В ходе расследования один из активных участников ОПГ заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличив остальных членов банды, - уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство, как и дело объявленного в розыск Емельяненко.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Которому "прописано" улучшение.

Условный Соколовский

Условный Соколовский

Российской действительности.

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×