И 14 лет колонии.

15 мая 2017 года в Озерском горсуде завершилось выступление стороны гособвинения в рамках прений по уголовному делу бывшего южноуральского сенатора Константина Цыбко.

Прокурор попросил для подсудимого по совокупности преступлений (путем частичного сложения наказаний) 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с конфискацией части имущества и штрафом в размере 500 миллионов рублей. Кроме того, К.Цыбко намерены запретить в течение трех лет занимать должности на госслужбе, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горсуда.

16 мая начнется выступление стороны защиты. Бывший член СовФеда намерен изобличить всех, кто давал против него ложные показания. "Мы в прениях пройдемся по каждому: кто давал честные показания - достойный человек, а каждый, кто врал - мерзавец. У нас подготовлена позиция по каждому", - заверял он ранее. По словам Цыбко, в его защиту собрано 10 томов доказательств.

Экс-сенатор обвиняется в получении двух взяток на сумму около 27 миллионов рублей за политическое покровительство бывшему сити-менеджеру Озерска Евгению Тарасову и лоббирование интересов челябинского предпринимателя Олега Лакницкого.

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