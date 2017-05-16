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Пермяка отправили за решетку за надругательство над 6-летней девочкойСегодня в 10:18

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На 13,5 лет.

Суд вынес приговор 40-летнему жителю Пермского края, признав его виновным в надругательстве над малолетней девочкой. Он проведет 13,5 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.

Преступление было совершено в июне 2016 года в Осе. Пьяный мужчина находился в гостях у родственницы. Он набросился на 6-летнюю внучку хозяйки дома. О случившемся девочка рассказала бабушке.

Экспертиза признала пермяка вменяемым.

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