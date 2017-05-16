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В Каменске-Уральском у суда обстреляли участников процессаСегодня в 10:53

  • Текст

Госпитализирован мужчина.

В Каменске-Уральском задержаны двое мужчин, обстрелявших у здания Красногорского мирового суда участников процесса.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского УФССП, в суде рассматривалось дело о причинении побоев. Когда потерпевший и свидетели вышли из здания, их поджидала группа людей. Один из ожидавших мужчин выстрелил из пневматического пистолета в лицо потерпевшему.

На помощь поспешили судебные приставы. Двух подозреваемых задержали и передали полиции. Пострадавшего госпитализировали.

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