Десятки миллионов ушли на сторону.

В Центральный райсуд Тюмени направлено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ЗАО "Тюменский строитель" и ЗАО "Стройимпульс". 54-летний Анатолий Санников обвиняется в злоупотреблении полномочий при расходовании средств дольщиков и налоговых преступлениях, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, с сентября 2012 по октябрь 2013 года Санников заключил 149 договоров участия в долевом строительства дома в районе улиц Тихой - Просторной на сумму 221 миллион рублей. При этом большая часть денег дольщиков была потрачена на цели, не связанные со строительством. Еще 17,5 миллиона Санников присвоил. Это привело к прекращению строительства и банкротству фирмы.

Кроме того, в 2012-2014 годах ЗАО "Тюменский строитель" не перечислило в бюджет 6 миллионов рублей налогов, а ЗАО "Стройимпульс" - 10,6 миллиона.

В 2013-2014 годах Санников для уклонения от погашения налоговых долгов стал производить расчеты с контрагентами через расчетный счет подконтрольной ему фирмы. Таким способом было сокрыто более 18,7 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении Санникова возбуждено по четырем статьям: ч.2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями), ч.4 ст.160 (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), ч.1 ст.199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента) и ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).