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В Ялуторовске дошло до суда дело о гибели женщины при взрыве газаСегодня в 14:55

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Серьезно пострадал 3-летний ребенок.

В Ялуторовский райсуд направлено уголовное дело о гибели женщины при взрыве газа на улице Комсомольской. На скамье подсудимых - начальник отдела строительства ООО НПЦ "Геоник" 48-летний Георгий Терентьев.

Трагедия произошла в октябре 2016 года. 41-летняя женщина вызвала специалистов, чтобы проложить канализацию к своему дому. Раскопки предстояло вести в охранной зоне газопровода, поэтому необходимо было получить разрешение газовиков. Однако женщина просила выполнить работы побыстрее, и Терентьев решил подключить котел на следующий день, а документы оформить позже задним числом.

При бурении был поврежден газопровод, через пустоты в грунте газ попал в подвал и кухню дома и взорвался. В этот момент там была хозяйка с 3-летним сыном. Женщина получила 95% ожогов тела и скончалась в больнице. Здоровью малыша был причинен тяжкий вред. Также пострадали супруг погибшей, находившийся на улице, и 61-летняя прохожая. Ущерб от пожара составил 720 тысяч рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, Терентьев обвиняется по п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит до 6 лет заключения.

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