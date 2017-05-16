И похитили у него деньги.

В одном из супермаркетов Челябинска охранники избили инвалида 2 группы и забрали его деньги.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД РФ, двое мужчин, представившись охранниками, потребовали у 41-летнего покупателя вывернуть карманы - якобы они заподозрили кражу. Последний попросил пригласить полицейских для проведения досмотра. Вместо этого охранники завели его в подсобное помещение и избили. Затем потерпевшего вытащили на улицу и оставили его там. Позже инвалид обнаружил пропажу 2000 рублей.

В настоящее время личности всех участников инцидента установлены. Проводится полицейская проверка.