×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Челябинске охранники супермаркета избили инвалидаСегодня в 14:28

  • Текст

И похитили у него деньги.

В одном из супермаркетов Челябинска охранники избили инвалида 2 группы и забрали его деньги.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД РФ, двое мужчин, представившись охранниками, потребовали у 41-летнего покупателя вывернуть карманы - якобы они заподозрили кражу. Последний попросил пригласить полицейских для проведения досмотра. Вместо этого охранники завели его в подсобное помещение и избили. Затем потерпевшего вытащили на улицу и оставили его там. Позже инвалид обнаружил пропажу 2000 рублей.

В настоящее время личности всех участников инцидента установлены. Проводится полицейская проверка.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Которому "прописано" улучшение.

Условный Соколовский

Условный Соколовский

Российской действительности.

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×