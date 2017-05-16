Пытаясь вскрыть банкомат.

Житель Нягани, пытаясь вскрыть банкомат в смотровой поликлинике, спалил 1 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.158 УК РФ (покушение на кражу), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД РФ.

Подозреваемым оказался 41-летний местный житель. Он пояснил, что находился в затруднительном финансовом положении, поэтому решил похитить деньги из банкомата. Он проник в больницу через окно и начал вскрывать устройство с помощью газо-режущего оборудования. В результате произошло возгорание.

Мужчина начал задыхаться от дыма, запаниковал и, бросив оборудование, убежал. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.