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Югорчанин сжег миллион рублей в больницеСегодня в 14:13

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Пытаясь вскрыть банкомат.

Житель Нягани, пытаясь вскрыть банкомат в смотровой поликлинике, спалил 1 миллион рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.158 УК РФ (покушение на кражу), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД РФ.

Подозреваемым оказался 41-летний местный житель. Он пояснил, что находился в затруднительном финансовом положении, поэтому решил похитить деньги из банкомата. Он проник в больницу через окно и начал вскрывать устройство с помощью газо-режущего оборудования. В результате произошло возгорание.

Мужчина начал задыхаться от дыма, запаниковал и, бросив оборудование, убежал. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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