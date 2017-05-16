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Обвиняемого в гибели 19-летней свердловчанки нашли на зонеСегодня в 16:19

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Он отбывал срок за другое преступление.

В суд передано уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Верхней Туры. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено в 2015 году в подъезде дома. Обвиняемый во время ссоры толкнул 19-летнюю знакомую, она упала с лестницы и скончалась. Мужчина спрятал труп в лесу.

В ходе расследования дела об исчезновении девушки удалось выйти на след злоумышленника. На тот момент он отбывал наказание за наркоторговлю.

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