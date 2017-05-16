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Пермяк расправился с беременной подругой на глазах у детейСегодня в 17:00

  • Текст

Ему дали 18 лет колонии.

Жителя Соликамска приговорили к 18 годам колонии особого режима за убийство беременной подруги. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление произошло 23 августа 2016 года. 35-летний мужчина в ходе ссоры стал избивать сожительницу на глазах у двух ее детей 7 и 2 лет. Затем он схватил кухонный нож и несколько раз ударил женщину в живот. При этом мужчина знал, что его подруга ждет ребенка.

Женщина выбежала в подъезд, но сожитель догнал ее и исполосовал ножом на глазах у 2-летнего сына.

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