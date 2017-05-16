Он несколько лет скрывался от следствия.

В Челябинский облсуд направлено уголовное дело в отношении Александра Гиря - одного из главных обвиняемых в организации массового побоища на миасском рок-фестивале "Торнадо". Мужчине вменяют ч.1 ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков), п."а" ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Побоище на рок-фестивале под Миассом произошло 29 августа 2010 года. Причиной стал конфликт между группой участников мероприятия и владельцем кафе Робертом Назаряном. В результате разборок пострадали около 40 человек.

После этого Гирь с четырьмя соучастниками организовали массовые беспорядки, вызванные ненавистью к неформалам. Гостей избивали металлическими прутьями и битами, также использовались травматические пистолеты.

В 2012-2014 годах по этому делу были осуждены 12 участников и 4 организатора массовых беспорядков. Они получили от 3,5 до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Гиря было выделено в отдельное производство, так как он скрылся от следствия. В июне 2016 года его задержали в московском Шереметьево.

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