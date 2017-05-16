Она впала в кому.

В Златоусте 12-летнего школьника заподозрили в изнасиловании 9-летней девочки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, преступление было совершено 11 мая 2017 года. Подросток затащил девочку в заброшенное здание, избил ее и изнасиловал. Потерпевшую в коме доставили в больницу. Сейчас она пришла в сознание.

Уголовное дело возбуждено по п."б" ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста). Поскольку подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, его могут поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.