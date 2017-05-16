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Экс-главу Верх-Исетского района Екатеринбурга не выпустили из-под замкаСегодня в 17:49

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Домашний арест продлен на 2 месяца.

Экс-главе Верх-Исетского района Екатеринбурга Александру Бреденко продлили срок домашнего ареста до 20 июля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в Верх-Исетском райсуде.

Бывшего чиновника обвиняют в получении крупной взятки. По данным следствия, он получил 150 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за общее покровительство.

Бреденко грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее по теме:
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