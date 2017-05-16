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Участник массовой драки в Тобольске отправлен за решеткуСегодня в 18:38

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Он избил сотрудника Росгвардии.

Суд вынес приговор 28-летнему жителю Тобольска, побившему сотрудника Росгвардии. Молодой человек проведет 1 год в колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить 50 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Инцидент произошел утром 19 февраля 2017 года. В кафе "Восток" произошла массовая драка, и администрация заведения нажала на "тревожную кнопку". На место прибыли сотрудники Росгвардии. Дебоширы не реагировали на требования полицейских и оказали сопротивление. Обвиняемый выхватил резиновую палку у стража порядка и начал бить его по голове.

У пострадавшего диагностировали сотрясение мозга.

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