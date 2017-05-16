В туалете.

23-летний житель Югры предстанет перед судом по обвинению в совершении насильственных преступлений сексуального характера.

Как сообщили "Уралинформбюро" в окружном СУ СКР, в апреле 2017 года обвиняемый проследил за женщиной, вышедшей из ночного заведения, до ее дома. Зайдя в подъезд вслед за жертвой, он попытался ее изнасиловать, но та отбилась. Вскоре молодого человека задержали и заключили под стражу.

В ходе следствия была установлена, что обвиняемый причастен к еще одному преступлению. В марте молодой человек зашел в женский туалет одного из ресторанов и изнасиловал женщину.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.