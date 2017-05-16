×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Жителя Югры будут судить за изнасилование посетительницы ресторанаСегодня в 19:03

  • Текст

В туалете.

23-летний житель Югры предстанет перед судом по обвинению в совершении насильственных преступлений сексуального характера.

Как сообщили "Уралинформбюро" в окружном СУ СКР, в апреле 2017 года обвиняемый проследил за женщиной, вышедшей из ночного заведения, до ее дома. Зайдя в подъезд вслед за жертвой, он попытался ее изнасиловать, но та отбилась. Вскоре молодого человека задержали и заключили под стражу.

В ходе следствия была установлена, что обвиняемый причастен к еще одному преступлению. В марте молодой человек зашел в женский туалет одного из ресторанов и изнасиловал женщину.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Свердловские власти протестировали инвестклимат

Которому "прописано" улучшение.

Условный Соколовский

Условный Соколовский

Российской действительности.

Судный день для горобраза

Судный день для горобраза

В Екатеринбурге.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×