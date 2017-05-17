Подозреваемый задержан.

В Пермском крае мужчина был избит до смерти за украденную бутылку водки.

Как сообщили "Уралинформбюро" в СУ СКР по региону, происшествие случилось в ночь на 10 мая в селе Дворец Очерского района. Жертва ограбления избил своего обидчика руками, ногами и табуретом. От полученных травм тот скончался в реанимации.

16 мая обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшем по неосторожности смерть человека было предъявлено 40-летнему жителю Перми. В настоящее время он содержится под стражей.