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В Екатеринбурге будут судить банду автоугонщиковСегодня в 11:23

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Они похитили 6 авто.

В Ленинский райсуд Екатеринбурга передано уголовное дело в отношении двух мужчин 26 и 32 лет, обвиняемых в хищении шести автомобилей и покушении на кражу еще одного.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, преступления совершались в 2015-2016 годах. Угоном промышляли таксист и экспедитор. Сначала злоумышленники "практиковались" на отечественных авто - их добычей стали 4 "Лады". Затем они похитили Kia Rio и Hyundai Solaris.

Их поймали на попытке угона внедорожника Hyundai Santa Fe. Один из сообщников вскрыл авто и, проехав на нем несколько десятков метров, заглох. Он бросил внедорожник посреди улицы и пересел в машину подельника, который поджидал его неподалеку. Однако их удалось задержать.

Общий ущерб от действий злоумышленников превысил 1,5 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по трем статьям - "Кража", "Мошенничество" и "Угон".

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