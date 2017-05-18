Он арестован.

В Асбесте 21-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, преступление было совершено в ночь на 14 мая 2017 года. В квартире на Долонина 27-летний мужчина выпивал с подругой. Между ними произошла ссора, и женщина выгнала приятеля. После этого она позвонила обвиняемому и пожаловалась на поведение гостя. Тот пообещал разобраться.

Молодой человек созвонился с обидчиком и предложил ему вернуться для объяснений. Однако разговор не заладился, и обвиняемый пырнул оппонента ножом. Потерпевший скончался на месте.

Обвиняемого задержали на месте. Изначально он выдвигал версию о том, что потерпевший пришел на встречу уже с ножевым ранением. Однако затем под гнетом улик он сознался в содеянном. В настоящее время мужчина арестован, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.