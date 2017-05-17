Гособвинение просит накинуть срок "грозе с Пионерского"Сегодня в 12:30
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За избитого общественника.
17 мая 2017 года в Кировском райсуде Екатеринбурга проходят предварительные слушания по делу автохама Игоря Новоселова, которого судят за избиение общественника Владимира Рудякова. Прокурор запросил для него 1 год 3 месяца лишения свободы, передает "Уралинформбюро".
Защита "грозы с Пионерского" просила ограничиться штрафом. Приговор будет оглашен сегодня в 16.30.
По данным следствия, преступление было совершено в июне 2015 года. Новоселов, работая коллектором, перепутал адрес должника и ворвался с коллегами к Рудякову. Мужчину начали избивать, однако спустя некоторое время поняли, что обознались. Общественнику предложили в качестве компенсации ящик пиво, однако он отказался и написал заявление в полицию.
В ходе судебного заседания Рудяков заявил, что простил Новоселова и просил для него наказание, не связанное с лишением свободы.
А в начале апреля "грозу с Пионерского" приговорили к 2 годам лишения свободы за избиение таксиста. Новоселов подал апелляцию, до вынесения окончательного решения он находится в СИЗО.
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