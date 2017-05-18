За взятки.

Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор бывшему замначальнику ИК-10. 48-летний Валерий Кардашин признан виновным в получении взятки путем вымогательства. Он проведет 3 года в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, в 2014 году осужденному, работавшему в автомастерской колонии, было приказано провести диагностику и ремонт личного Ford Кардашина. Необходимые детали зэк должен был приобрести за свой счет через находящихся на свободе приятелей. В противном случае замначальника ИК грозил ухудшением условий содержания и дисциплинарным взысканием, что лишает шанса на УДО.

Осужденному также пришлось купить необходимые детали, а также автомобильные коврики для Opel супруги обвиняемого. В общей сложности Кардашину были оказаны услуги на 40 тысяч рублей.

Ранее по теме:

В Екатеринбурге за взятки будут судить экс-замначальника ИК-10