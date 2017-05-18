Второклассницу из Златоуста изнасиловали трое подростков17 мая в 16:12
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Девочка дала показания.
Родственники изнасилованной в Златоусте 9-летней девочки рассказали, что на нее набросились трое подростков 12-13 лет, а не один, как сообщалось ранее.
"Они думали что ее убили НО ОНА ОСТАЛАСЬ ЖИВА. У ребенка сломано темечко, затылочная кость, височная кость, ребра. они жестоко насиловали ее палками и арматурой, били, а потом скинули умирать в подвал. вчера ребенок вышел из комы. Девочка помнит все, показания дала...", - написала в соцсети "ВКонтакте" родственница девочки (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", преступление было совершено 11 мая 2017 года. Девочку затащили в заброшенное здание, избили и изнасиловали. Школьницу госпитализировали в состоянии комы. Возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста). Накануне следователи сообщили, что по подозрению в преступлении задержан 12-летний подросток. Поскольку он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, его могут поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Родственники девочки просят о помощи: им нужны подгузники, одноразовые пеленки и лекарства. Для связи они просят звонить по телефону +7 950 740 44 66.
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