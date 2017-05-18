Отец довел мальчика до дистрофии.

Суд Верхнего Уфалея вынес приговор отцу 3-летнего мальчика-инвалида, который скончался в больнице. Мужчину признали виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию малолетнего и оставлении его в опасности. Он приговорен к году и месяцу исправительных работ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В декабре 2016 года мать 3-летнего мальчика-инвалида ушла из дома, оставив его и еще троих детей на пьяного отца. Несколько дней мужчина не кормил детей, не занимался лечением больного ребенка и даже курил при нем, хотя у малыша были проблемы с легкими.

Соцработники изъяли детей из семьи. Старших - 14, 6 и 5 лет - направили в центр социальной реабилитации. А младший попал в реанимацию с дистрофией, поражением органов дыхания и центральной нервной системы. Врачи боролись за его жизнь два месяца, но безуспешно.

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