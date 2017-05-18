×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Южноуралец отделался трудотерапией за смерть ребенка-инвалида17 мая в 18:17

  • Текст

Отец довел мальчика до дистрофии.

Суд Верхнего Уфалея вынес приговор отцу 3-летнего мальчика-инвалида, который скончался в больнице. Мужчину признали виновным в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию малолетнего и оставлении его в опасности. Он приговорен к году и месяцу исправительных работ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В декабре 2016 года мать 3-летнего мальчика-инвалида ушла из дома, оставив его и еще троих детей на пьяного отца. Несколько дней мужчина не кормил детей, не занимался лечением больного ребенка и даже курил при нем, хотя у малыша были проблемы с легкими.

Соцработники изъяли детей из семьи. Старших - 14, 6 и 5 лет - направили в центр социальной реабилитации. А младший попал в реанимацию с дистрофией, поражением органов дыхания и центральной нервной системы. Врачи боролись за его жизнь два месяца, но безуспешно.

Ранее по теме:
Южноуралец ответит за смерть 3-летнего ребенка-инвалида
На Южном Урале умер доведенный до дистрофии ребенок-инвалид

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.

Исети добавят мостов и островов

Исети добавят мостов и островов

Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

No pasaran.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×