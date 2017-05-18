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Ревдинский экс-полицейский сел на 8 лет за взятки17 мая в 18:35

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С перевозчиков.

Суд вынес приговор бывшему заместителю командира отдельного взвода ДПС ГИБДД Ревды. 30-летний Максим Сычев признан виновным в получении взяток и проведет 8 лет в колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить 200 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данным следствия, автоинспектор набивал карман с октября 2015 по февраля 2016 года. Сычев брал деньги с перевозчиков, закрывая глаза на отсутствие у них разрешения на доставку крупногабаритных грузов. Всего он получил более 300 тысяч рублей.

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