Он проведет за решеткой 2,5 года.

Кировский райсуд Екатеринбурга вынес приговор автохаму Игорю Новоселову, признав его виновным по ч.1 ст.139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища), а также п."а" ч.2 ст.116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений). Ему добавили 9 месяцев к предыдущему наказанию. Окончательный срок - 2,5 года колонии общего режима (за вычетом времени, которое обвиняемый провел в СИЗО), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Новоселова судили за избиение общественника Владимира Рудякова в июне 2015 года. Тогда "гроза с Пионерского" работал коллектором. Вместе с коллегами он вломился к Рудякову, перепутав адрес должника. Общественника начали избивать, однако вскоре поняли, что обознались.

А в начале апреля суд приговорил Новоселова к 2 годам лишения свободы за избиение таксиста. Автохам обжаловал вердикт и был помещен в СИЗО, где каждый отбытый день приравнивается к двум дням в колонии.

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