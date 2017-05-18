У клиентов.

Центральный райсуд Тюмени вынес приговор бывшему сотруднику ВТБ24 Марату Шаяхметову, признав его виновным в мошенничестве и легализации денежных средств. Он проведет 4 года в колонии общего режима. Кроме того, мужчина должен заплатить 125 миллионов рублей в счет возмещения ущерба, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Шаяхметов занимал должность начальника группы продаж одного из офисов банка. По данным следствия, в 2007-2015 годах он присваивал деньги и акции клиентов кредитно-финансового учреждения. Для этого от их имени оформлялись поручения на переводы финансов и ценных бумаг, которые затем продавались на фондовым рынке. Клиентам же выдавались фиктивные выписки о состоянии их счетов.

Махинации вскрылись, когда один из клиентов получил отчет об операциях с его ценными бумагами. В банке провели внутреннее расследование и заявили в полицию.

Потерпевшими по делу признаны 14 человек и одна организация. Им причинен ущерб на сумму более 185 миллионов рублей.

Банк возместил ущерб клиентам.

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