На 14,5 лет.

Суд признал 34-летнюю жительницу Перми виновной в организации убийства по найму и мошенничестве. Она проведет 14,5 лет в колонии общего режима. Кроме того, женщина должна выплатить 600 тысяч рублей штрафа, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, в октябре 2015 года пермячка предложила знакомому 300 тысяч рублей за убийство ее мужа. Мужчина согласился и взял "в долю" несовершеннолетнего приятеля. Вечером 21 октября преступники задушили потерпевшего металлическим тросом. Труп они спрятали около полигона бытовых отходов на территории Мотовилихинского района. При этом обещанные деньги злоумышленники не получили. Убитого искали в течение полугода. Тело мужчины нашли 28 апреля 2016 года.

В ходе расследования дела также выяснилось, что обвиняемая в 2015 году по поддельным документам, без ведома матери и свекрови, продала их квартиры за 8 миллионов рублей. Деньги она присвоила себе.

Следует отметить, что исполнителям убийства вынесли приговор в марте 2017 года. 46-летний убийца приговорен к 17 годам в колонии строгого режима. Его юный подельник проведет за решеткой 7 лет и 3 месяца.

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