Заметая следы хищения.

25-летний житель Копейска похитил имущество из принадлежащей приятелю Daewoo Nexia и поджег машину, чтобы замести следы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, инцидент произошел на улице Курской. Ущерб от поджога составил 100 тысяч рублей.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 К РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Ему грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.