Возбуждено дело.

В Тазовском районе Ямала руководитель дорожного МУПа стал фигурантом уголовного дела по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата чужого имущества, совершенная в особо крупном размере), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По версии следствия, в ноябре 2016 года в поселке Тазовский подозреваемый растратил муниципальное имущество на сумму более 7 миллионов рублей. Подробности дела пока не разглашаются.