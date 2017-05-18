Убийца спрятал тело в яме.

В Карпинске в лесополосе обнаружен труп женщины с перерезанным горлом. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

"Тело нашли еще 14 мая. Преступник пытался скрыть следы преступления: сбросил труп в яму и присыпал землей. В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время будет решен вопрос о заключении его под стражу", - сообщил "Уралинформбюро" руководитель следственного отдела по Краснотурьинску регионального СУ СКР Федор Заводов.