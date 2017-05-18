С особой жестокостью.

В Челябинске вынесен приговор Дмитрию Коробейникову, Ивану Рыжову и Наталье Сабановой, признанным виновными в разбое и убийстве двух человек.

Преступление было совершено 22 мая 2016 года в одной из квартир на улице Блюхера. Осужденные выпивали вместе с 30-летним мужчиной и его 42-летней сожительницей, а после жестоко расправились с ними. Они пытали мужчину раскаленным утюгом, стреляли в него скобами из строительного степлера, сдавливали пальцы рук в металлических тисках. Затем преступники исполосовали хозяев дома ножом, забрали ноутбук, сотовый телефон и скрылись, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облпрокуратуры.

Коробейникову дали 23,5 года колонии строгого режима, Рыжову - 21 год колонии особого режима, Сабановой - 16 лет колонии общего режима. Также они должны будут выплатить родственникам убитых 2 миллиона рублей.