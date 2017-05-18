×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Троих челябинцев осудили на 60 лет за разбой и убийствоСегодня в 14:27

  • Текст

С особой жестокостью.

В Челябинске вынесен приговор Дмитрию Коробейникову, Ивану Рыжову и Наталье Сабановой, признанным виновными в разбое и убийстве двух человек.

Преступление было совершено 22 мая 2016 года в одной из квартир на улице Блюхера. Осужденные выпивали вместе с 30-летним мужчиной и его 42-летней сожительницей, а после жестоко расправились с ними. Они пытали мужчину раскаленным утюгом, стреляли в него скобами из строительного степлера, сдавливали пальцы рук в металлических тисках. Затем преступники исполосовали хозяев дома ножом, забрали ноутбук, сотовый телефон и скрылись, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облпрокуратуры.

Коробейникову дали 23,5 года колонии строгого режима, Рыжову - 21 год колонии особого режима, Сабановой - 16 лет колонии общего режима. Также они должны будут выплатить родственникам убитых 2 миллиона рублей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.

Исети добавят мостов и островов

Исети добавят мостов и островов

Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

No pasaran.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×