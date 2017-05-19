×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Челябинскому охраннику грозит 7 лет за избиение инвалида18 мая в 16:45

  • Текст

В супермаркете.

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения инвалида 2 группы в одном из супермаркетов Челябинска. Подозреваемым проходит 27-летний охранник магазина, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Ему грозит до 7 лет лишения свободы по ч.2 ст.203 УК РФ (превышение полномочий работником частной охранной организации, совершенное с применением насилия)

Инцидент произошел 24 апреля 2017 года. Охранники заподозрили 41-летнего покупателя в краже. Инвалид отказался выворачивать карманы, и его завели в подсобное помещение, где избили. По данным следствия, мужчина получил не менее 30 ударов.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Проверяется причастность других охранников к избиению.

Новости по теме:
В Челябинске охранники супермаркета избили инвалида

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.

Исети добавят мостов и островов

Исети добавят мостов и островов

Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

Пройдет ли Ройзман "фильтр Енина"?

No pasaran.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×