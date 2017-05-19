В супермаркете.

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения инвалида 2 группы в одном из супермаркетов Челябинска. Подозреваемым проходит 27-летний охранник магазина, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Ему грозит до 7 лет лишения свободы по ч.2 ст.203 УК РФ (превышение полномочий работником частной охранной организации, совершенное с применением насилия)

Инцидент произошел 24 апреля 2017 года. Охранники заподозрили 41-летнего покупателя в краже. Инвалид отказался выворачивать карманы, и его завели в подсобное помещение, где избили. По данным следствия, мужчина получил не менее 30 ударов.

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Проверяется причастность других охранников к избиению.

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