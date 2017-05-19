Следователи ищут виновного.

Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту гибели 13-летнего подростка на железнодорожной станции Кабельная в Перми. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства. Виновным грозит до двух лет лишения свободы по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Трагедия произошла днем 16 мая 2017 года. По предварительным данным, подросток прыгал с одного поезда на другой и задел оголенный провод под напряжением.

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