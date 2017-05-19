Деньги отстегивали за ввоз серебра.

В Екатеринбурге дошло до суда уголовное дело в отношении бывшего замначальника таможенного поста аэропорта Кольцово. Он обвиняется во взяточничестве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

По данным следствия, с конца декабря 2015 по октябрь 2016 года экс-таможенник брал деньги с предпринимателей за незаконный ввоз из Таиланда и Китая ювелирных изделий из серебра. За каждый килограмм драгоценностей ему отстегивали по 1 000 рублей.

В общей сложности на территорию Таможенного союза было нелегально ввезено 50 килограммов серебряных украшений.