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Экс-замначальника таможни Кольцово будут судить за взятки18 мая в 17:56

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Деньги отстегивали за ввоз серебра.

В Екатеринбурге дошло до суда уголовное дело в отношении бывшего замначальника таможенного поста аэропорта Кольцово. Он обвиняется во взяточничестве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

По данным следствия, с конца декабря 2015 по октябрь 2016 года экс-таможенник брал деньги с предпринимателей за незаконный ввоз из Таиланда и Китая ювелирных изделий из серебра. За каждый килограмм драгоценностей ему отстегивали по 1 000 рублей.

В общей сложности на территорию Таможенного союза было нелегально ввезено 50 килограммов серебряных украшений.

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