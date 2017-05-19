Из ревности.

36-летнему жителю Перми предъявили обвинение в убийстве сожительницы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 15 мая 2017 года. В ходе застолья мужчина приревновал 40-летнюю сожительницу к 30-летнему гостю. Разгорелась ссора, и Отелло ударил женщину ножом в грудь. Она скончалась на месте.

Обвиняемый арестован.