И качество оказываемой ими медпомощи.

На Южном Урале следователи организовали проверку в отношении лечащих врачей второклассницы, изнасилованной подростками, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР. Правоохранителей смутило то, что родственники собирают средства на лечение ребенка. Между тем, вся необходимая помощь должна оказываться пострадавшей бесплатно.

Преступление было совершено вечером 11 мая 2017 года. Двое подростков 12 и 13 лет затащили 9-летнюю девочку в заброшенное здание, избили и жестоко изнасиловали. Малышка получила черепно-мозговую травму и другие повреждения и впала в кому.

Ее увезли в областную детскую больницу. Сейчас состояние второклассницы оценивается как стабильное.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п."б" ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста). По подозрению в совершении преступления был задержан 12-летний подросток. Поскольку он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, его можно поместить лишь в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее по теме:

Второклассницу из Златоуста изнасиловали трое подростков