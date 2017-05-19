Тюменский чиновник отсидит 8 лет за томографыСегодня в 08:57
- Текст
И заплатит 50 миллионов.
Калининский райсуд Тюмени вынес обвинительный приговор экс-руководителю "Дирекции строительства специальных объектов" Михаилу Мезенцеву. Он признан виновным в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
С марта 2010-го по ноябрь 2011 года тогда еще директор госучреждения получил от руководителя немецкой компании 845 150 долларов США. За это Мезенцев должен был помочь фирме получить контракт на поставку компьютерных томографов для областного онкоцентра.
Суд приговорил бывшего чиновника к 8 годам в колонии строгого режима, а также штрафу в 50,89 миллиона рублей.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 10:20
Curiosity "вскрыл" кассу марсиан
NASA безмолвствует.Сегодня в 10:06
"Миссис Россия" обвинили в ограблении Сергея Капчука
Ее бывшего мужа.Сегодня в 09:58
Дзюдоисты "Нового Потока" победили в тюменской Детской лиге
Обойдя 7 команд.Сегодня в 09:56
Екатеринбуржцев ждет по-летнему теплый уик-энд
Пыль прибьют небольшие дожди.Сегодня в 09:37
В Нью-Йорке неадекватный экс-военный протаранил толпу пешеходов
Пострадали десятки человек.Сегодня в 09:28
Дело обвиняемого в покушении на Тимониченко рассмотрят трое судей
Первое заседание состоится 5 июня.Сегодня в 09:21
На севере Свердловской области идет активная газификация
Голубое топливо получат более 1200 домов.Сегодня в 09:16
Юных россиян обяжут знать историю
И сдавать по ней ЕГЭ.Сегодня в 08:57
Тюменский чиновник отсидит 8 лет за томографы
И заплатит 50 миллионов.Сегодня в 08:44
Минфин понизил доллар на 3 рубля
А нефть до 40.Сегодня в 08:18
Свердловские "медведи" одни на велосипеде
Губернаторских выборов.Сегодня в 08:02
В субботу смотрим Россия vs Канада
С надеждой из Германии.18 мая в 20:06
Прокуроры обжаловали отказ об аресте Юревича
Заявление рассмотрят завтра.18 мая в 19:31
На Южном Урале разыскивают 6-летнего мальчика
Его украл собственный отец.18 мая в 19:17
Гибель 13-летнего пермяка от удара током обернулась "уголовкой"
Следователи ищут виновного.
Главные новости
- Сегодня в 10:06"Миссис Россия" обвинили в ограблении Сергея Капчука
- Сегодня в 09:37В Нью-Йорке неадекватный экс-военный протаранил толпу пешеходов
- Сегодня в 08:18Свердловские "медведи" одни на велосипеде
- Сегодня в 08:02В субботу смотрим Россия vs Канада
- 18 мая в 16:33Чешская Русалка вернулась в Екатеринбург
Аналитика
Свердловские "медведи" одни на велосипеде
Губернаторских выборов.
"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста
Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.
Исети добавят мостов и островов
Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".