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Тюменский чиновник отсидит 8 лет за томографыСегодня в 08:57

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И заплатит 50 миллионов.

Калининский райсуд Тюмени вынес обвинительный приговор экс-руководителю "Дирекции строительства специальных объектов" Михаилу Мезенцеву. Он признан виновным в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

С марта 2010-го по ноябрь 2011 года тогда еще директор госучреждения получил от руководителя немецкой компании 845 150 долларов США. За это Мезенцев должен был помочь фирме получить контракт на поставку компьютерных томографов для областного онкоцентра.

Суд приговорил бывшего чиновника к 8 годам в колонии строгого режима, а также штрафу в 50,89 миллиона рублей.

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