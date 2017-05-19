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"Миссис Россия" обвинили в ограблении Сергея КапчукаСегодня в 10:06

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Ее бывшего мужа.

Британские власти обвинили Маринику Смирнову, обладательницу титула "Миссис Россия 2008", в ограблении дома ее бывшего мужа Сергея Капчука. Как пишет The Sun, 34-летнюю модель уличили в сговоре со знакомым. Тот якобы проник в дом Капчука в Челси с документами судебного пристава и вынес технику на 2 тысячи фунтов стерлингов.

Это не первый конфликт Смирновой и Капчука. В 2016 году "Миссис Россия" арестовывали по подозрению в организации избиения уральского бизнесмена, передает "Уралинформбюро".

Капчук – выходец из Свердловской области. В начале 2000-х его обвинили в мошенничестве со средствами Свердловской железной дороги, из-за чего он покинул Средний Урал. Долгое время его разыскивал Интерпол. Брат-близнец Капчука, которого обвиняли по тому же делу, уже отсидел срок и живет в Екатеринбурге.

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