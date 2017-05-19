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Ректору челябинского вуза продлили домашний арестСегодня в 11:16

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На 3 недели.

Центральный райсуд Челябинска продлил срок домашнего ареста ректору Уральского государственного университета физической культуры Евгению Орехову, его дочери Анастасии и двум их подельникам - бизнесменам Игорю Чарикову и Валерию Поляку.

"Мера пресечения Орехову, Чарикову и Поляку продлена до 6 июня 2017 года, Анастасии Ореховой - до 30 августа", - пояснила "Уралинформюро" официальный представитель суда Наталья Прохорова. По истечении указанных сроков материалы будут переданы в областной суд, поскольку районный может продлевать меру пресечения только до года.

По версии следствия, Е.Орехов через посредников получил более 2 миллионов рублей в период с марта 2015 по май 2016 года. За это он обеспечил коммерсантам победу при заключении госконтрактов на проведение работ и оказание услуг. Его взяли 19 мая 2016 года, сразу после передачи денег. 34-летнюю дочь Орехова обвиняют в пособничестве в получении взятки - ее задержали в августе.

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